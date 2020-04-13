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Sinop'ta koronavirüsü yenen 8 kişi alkışlarla tabucu oldu

Sinop'ta, yeni tip koronavirüs tedavisi tamamlanan 8 kişi taburcu edildi.

13.04.2020 15:06 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:38
Sinop'ta koronavirüsü yenen 8 kişi alkışlarla tabucu oldu
Sinop 'ta, yeni tip koronavirüs tedavisi tamamlanan 8 kişi taburcu edildi.
Çeşitli şikayetlerle Sinop Atatürk Devlet Hastanesine başvuran 8 kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine tedavi süreçleri başladı.
Yaklaşık 14 gündür hastanede tedavi gören 8 hasta tedaviye olumlu yanıt verdi. İyileşen hastalar, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.
Taburcu edilen hastalardan 55 yaşındaki kadın, hastanede kaldıkları süre içinde morallerini yüksek tutmaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız ve diğer tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Allah onlardan razı olsun. Bizi tekrar salığımıza kavuşturdular." dedi.
İyileşenlerden 50 yaşındaki erkek hasta ise zorlu süreçte kendilerine destek verenlere teşekkür ederek, "Herkesten Allah razı olsun. Çok mutluyuz. Tedavilerimiz tamamlandı, evlerimize dönüyoruz." ifadelerini kullandı.
Bu arada tedavi tamamlanan hastaların evdeki karantina süreçlerinin ise 14 gün devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk, Sinop, Sağlık
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