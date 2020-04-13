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Sinop'ta koronavirüsü yenen 8 kişi, alkışlarla uğurlandı

SİNOP'ta, koronavirüs tedavisi görüp, iyileşen 8 kişi, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.

13.04.2020 17:54 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:54
Sinop'ta koronavirüsü yenen 8 kişi, alkışlarla uğurlandı

SİNOP'ta, koronavirüs tedavisi görüp, iyileşen 8 kişi, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan 8 kişi, tedaviye alındı. 14 gündür koronavirüs tedavileri devam eden 8 hasta, yapılan yeni test sonuçları, negatif çıktı. Sağlık kontrollerinin ardından bu hastalar, hastaneden, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi. Hastalardan 55 yaşındaki kadın, hastanede kaldıkları süre içinde morallerini yüksek tutmaya çalıştıklarını belirterek "Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız ve diğer tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Allah onlardan razı olsun. Bizi tekrar salığımıza kavuşturdular" dedi.

İyileşenlerden 50 yaşındaki erkek hasta ise zorlu süreçte kendilerine destek verenlere teşekkür ederek, "Herkesten Allah razı olsun. Çok mutluyuz. Tedavilerimiz tamamlandı, evlerimize dönüyoruz" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk, Devlet Hastanesi, Sinop, Güncel
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