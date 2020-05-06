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Sinop'ta koronovirüs tedbirleri

Sinop'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belediye ekiplerinde market ve fırınlarda denetim yapıldı.

Sinop'ta koronovirüs tedbirleri
06.05.2020 16:40 | Son Güncelleme: 06.05.2020 16:56
Sinop'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belediye ekiplerinde market ve fırınlarda denetim yapıldı.

Ekiplerce yapılan denetimlerde belirlenen kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uygulanırken, bazı işletmeler ise eksikliklerini tamamlaması için uyarıldı.

Belediye ekipleri ayrıca kent genelinde ilaçlama çalışmalarını sürdürdü.

Bu arada Sinop'ta üç ilçeye yönelik alınan seyahat yasağı kısıtlaması devam ediyor.

Jandarma ve emniyet ekiplerince Durağan, Boyabat ve Saraydüzü ilçelerinin giriş ve çıkışlarında denetim yapılıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Sinop, Güncel, Haber

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