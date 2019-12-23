Haberler » Güncel » Sinop'ta kubar esrar ele geçirildi: 4 gözaltı - Haber

Sinop'ta kubar esrar ele geçirildi: 4 gözaltı

Sinop'un Boyabat ilçesinde şüpheli şahısların üzerinde kubar esrar ele geçirildi.

23.12.2019 13:41 | Son Güncelleme: 23.12.2019 13:46 Sinop'ta kubar esrar ele geçirildi: 4 gözaltı
'un ilçesinde şüpheli şahısların üzerinde kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Sinop Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, kırsal alanda güvenlik güçlerinin 'dur' ihtarına uymayan otomobildekilerin peşine düştü. İlçe merkezinde polis ekipleri tarafından durdurulan şüpheli araçtaki şahısların üzerinden kubar esrar ele geçirildi.

Otomobilde bulunan O.B., A.Ö., K.K. ve B.D. gözaltına alınarak işlem yapılmak üzere Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldüler. - SİNOP

Boyabat, Sinop, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:54   MÜSİAD Kars Şube Başkanı Aydın AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
15:54   Ardahan'ın 27 yıllık baro hayali gerçekleşti - Haber
15:54   Kerkük'teki petrol kuyularını ABD askerleri koruyacak - Haber
15:53   Yüksek kesimlerinde karda mahsur kalan 12 araçtaki vatandaşlar kurtarıldı - Haber
15:48   Uzungöl'de kimi eşyalarını kurtardı, kimi ise yıkımın ardından gözyaşı döktü - Haber
14:37   Yol kenarında yürüyen çifte kamyonet çarptı bir kişi hayatını kaybetti - Haber
14:23   Eren Bülbül'ü şehit eden PKK'lı teröristin cenazesine katılan HDP'li başkan tutuklandı - Haber
13:12   Son dakika: Ceren Özdemir davası 20 Ocak 2020'ye ertelendi! Sanığın akıl dengesinin yerinde olup olmadığı araştırılacak - Haber
12:40   Ceren Özdemir''in katili Arduç: Kaçacağımı söyledim - Haber
12:38   Son Dakika: Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 5 kişiye idam cezası verildi - Haber
23.12.2019 15:55:45