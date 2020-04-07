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Sinop'ta kumar operasyonu: 13 kişiye ceza

Sinop'ta korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanenin açık olduğunu ve içerisinde kumar oynatıldığını belirleyen polis ekipleri toplamda 13 kişiye ceza kesti.

07.04.2020 15:08 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:08
Sinop'ta kumar operasyonu: 13 kişiye ceza
Sinop 'ta korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanenin açık olduğunu ve içerisinde kumar oynatıldığını belirleyen polis ekipleri toplamda 13 kişiye ceza kesti.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5 Nisan günü gece saatlerinde Emniyet Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde 3 katlı tripleks ikametin giriş katında kumar oynandığı ihbarı üzerine yapılan operasyonda 9 şüpheli şahıs yakalanmış, yapılan ev aramasında binanın giriş katında 3 adet kurulu oyun masası ile üzerinde kumar oynandığını gösterir malzemeler ele geçirilmiş, şüpheli konumundaki 3 şahsa adli işlem yapılmış, 4 şüpheli şahsa 5326 sayılı Kanun'un 34. maddesi gereğince toplam 4 bin 900 TL, 7 şüpheli şahsa Covid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe yasağına uyulmamasından dolayı 5326 sayılı Kanun'un 32. maddesi gereğince 2 bin 744 TL idari yaptırım uygulanmıştır. 05 Nisan günü aynı saatlerde Erfelek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kahvehanede kumar oynandığı ihbarı üzerine yapılan operasyonda 7 şüpheli şahıs yakalanmış, yapılan aramada 1 adet kurulu oyun masası ile soba içerisine atılmış kimlik ve oyun kağıtları ile diğer kumar malzemeleri ele geçirilmiş, şüpheli konumundaki 6 şahsa 5326 sayılı Kanun'un 34. maddesi gereğince toplam 7 bin 350 TL, 7 şüpheli şahsa Covid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe yasağına uyulmamasından dolayı Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince toplam 22 bin 50 TL, 6 şüpheli şahsa kapalı alanda sigara içmekten toplam 1128TL para ceza ile iş yeri sahibine de gerekli idari yaptırım uygulanmıştır. Konu ile ilgili adli süreç devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - SİNOP

Kaynak: İHA

Etiketler: Polis, Sinop, 3. Sayfa
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