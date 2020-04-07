Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sinop'ta kumar operasyonu: 13 kişiye ceza...Operasyon anı kamerada

Sinop'ta kumar operasyonu: 13 kişiye ceza...Operasyon anı kamerada Sinop'ta korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanenin açık olduğunu ve içerisinde kumar oynatıldığını belirleyen polis ekipleri toplamda 13 kişiye ceza kesti.

07.04.2020 16:45 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:47
Sinop 'ta kumar operasyonu: 13 kişiye ceza...Operasyon anı kamerada
SİNOP - Sinop'ta korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanenin açık olduğunu ve içerisinde kumar oynatıldığını belirleyen polis ekipleri toplamda 13 kişiye ceza kesti.
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 05 Nisan günü gece saatlerinde Emniyet Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde 3 katlı tripleks ikametin giriş katında kumar oynandığı ihbarı üzerine yapılan operasyonda 9 şüpheli şahıs yakalanmış, yapılan ev aramasında binanın giriş katında 3 adet kurulu oyun masası ile üzerinde kumar oynandığını gösterir malzemeler ele geçirilmiş, şüpheli konumundaki 3 şahsa adli işlem yapılmış, 4 şüpheli şahsa 5326 sayılı Kanun'un 34. maddesi gereğince toplam 4 bin 900 TL, 7 şüpheli şahsa kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe yasağına uyulmamasından dolayı 5326 sayılı Kanun'un 32. maddesi gereğince 2 bin 744 TL idari yaptırım uygulanmıştır. 05 Nisan günü aynı saatlerde Erfelek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kahvehanede kumar oynandığı ihbarı üzerine yapılan operasyonda 7 şüpheli şahıs yakalanmış, yapılan aramada 1 adet kurulu oyun masası ile soba içerisine atılmış kimlik ve oyun kağıtları ile diğer kumar malzemeleri ele geçirilmiş, şüpheli konumundaki 6 şahsa 5326 sayılı Kanun'un 34. maddesi gereğince toplam 7 bin 350 TL, 7 şüpheli şahsa kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe yasağına uyulmamasından dolayı Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince toplam 22 bin 50 TL, 6 şüpheli şahsa kapalı alanda sigara içmekten toplam 1128TL para ceza ile iş yeri sahibine de gerekli idari yaptırım uygulanmıştır. Konu ile ilgili adli süreç devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. Sinop’ta kumar operasyonu: 13 kişiye ceza...Operasyon anı kamerada

Kaynak: İHA

Etiketler: Polis, Sinop, 3. Sayfa

Haberin Videosu :

Sinop'ta kumar operasyonu: 13 kişiye ceza...Operasyon anı kamerada
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››Sinop'ta kumar operasyonu: 13 kişiye ceza...Operasyon anı kamerada - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Ceza kesilen genç kızın verdiği tepki şaşırttı: Canım istedi çıktım Haberler
Ceza kesilen genç kızın verdiği tepki şaşırttı: Canım istedi çıktım
Bilim Kurulu, maske konusunda neden fikir değiştirdi? İşte en önemli etken Haberler
Bilim Kurulu, maske konusunda neden fikir değiştirdi? İşte en önemli etken
ABD’de korona bilançosu giderek ağırlaşıyor! Bir günde 1339 kişi öldü Haberler
ABD'de korona bilançosu giderek ağırlaşıyor! Bir günde 1339 kişi öldü
Koronavirüse karşı aşı bulduklarını iddia eden Rusya’dan sevindiren bir haber daha! Haberler
Koronavirüse karşı aşı bulduklarını iddia eden Rusya'dan sevindiren bir haber daha!
Esenyurt’ta 10 katlı binadaki patlama anının görüntüsü ortaya çıktı Haberler
Esenyurt'ta 10 katlı binadaki patlama anının görüntüsü ortaya çıktı
Koronayı yenen doktor, ilk plazma bağışçısı oldu Haberler
Koronayı yenen doktor, ilk plazma bağışçısı oldu
Korona Diyarbakır’ın eşsiz lezzetini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı Haberler
Korona Diyarbakır'ın eşsiz lezzetini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı
İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, ölü bulundu Haberler
İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, ölü bulundu

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

18:07: 2 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu - Haberler 18:05: Beylikdüzü'nde askıda iyilik kampanyası - Haberler 17:59: Oğlu koronadan ölen 83 yaşındaki Ayşe Nine virüsü yendi - Haberler 17:57: Doğal gaz firması sayacını söktüğü iddiasıyla çatıda intihara kalkıştı - Haberler 17:57: Bahçeli: "Türkiye salgınla muazzam şekilde, muvaffakiyet derecesinde mücadele etmektedir. - Haberler 17:36: Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Bulgu vermeyen vakalar nedeniyle maske önermeye başladık 17:03: Son dakika: Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama anının görüntüsü ortaya çıktı - Haberler 16:30: İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu 16:30: İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu - Haberler 16:23: Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama sonrası olay yeri savaş alanına döndü - Haberler 16:14: Son Dakika: İstanbul Esenyurt'ta bir binada doğal gaz patlaması: 3 yaralı - Haberler 16:03: Tunceli'de bulunan cansız bedenin Esma Kılıçarslan'a ait olduğu tespit edildi - Haberler