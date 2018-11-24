Sinop'ta Lastikçilere Kış Lastiği Mesaisi

24 Kasım 2018 Cumartesi 13:07



24 Kasım 2018 Cumartesi 13:07

SİNOP'ta şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için 1 Aralık itibarıyla başlayacak kış lastiği takma zorunluluğu, oto lastikçilerinin mesaisini artırdı.Nisan 2019'a kadar geçerli olacak kış lastiği kullanımı zorunluluğu ve mevsim koşullarının ağırlaşması nedeniyle araçlarına kış lastiği taktırmak isteyen sürücüler, kentte sanayi sitelerinde yoğunluk oluşturdu. Oto lastik ustası Hasan Üçüncüoğlu, kış aylarında sürücülere, mutlaka araçlarına kış lastiği takmaları uyarısında bulundu. Üçüncüoğlu, "1 Nisan itibari ile kış lastiklerinin çıkartılma süresi konulmuştur. Vatandaşlarımıza her zaman can güvenliği ve trafiğin seyrini aksatmamak adına 4 lastiği mutlaka kış lastiği olarak değiştirmesi gerektiğini söylüyorum. Yeni düzenlemeye göre 715 TL cezai müeyyidesi var. Hem ceza almamaları, hem de araç güvenliğini sağlayarak trafiğin seyrini aksatmamaları adına kış lastiği takmalarını öneriyoruz" dedi.Aracına kış lastiklerini taktıran İsmail Kuruoğlu ise "Mecburi olduğu için kış lastiklerimi değiştirdim. Sinop'ta çok kış mevsimi olmuyor ama yine de tedbir amaçlı değiştiriyoruz" diye konuştu. - Sinop