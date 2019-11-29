Haberler » Güncel » Sinop'ta lokantada askıda yemek uygulaması - Haber

Sinop'ta lokantada askıda yemek uygulaması

Sinop'ta, bir lokantada başlatılan 'askıda yemek' uygulamasıyla ihtiyaç sahipleri ücretsiz olarak karınlarını doyurabiliyor.

29.11.2019 13:20 | Son Güncelleme: 29.11.2019 13:25Sinop'ta lokantada askıda yemek uygulaması
'ta, bir lokantada başlatılan 'askıda yemek' uygulamasıyla ihtiyaç sahipleri ücretsiz olarak karınlarını doyurabiliyor.

Sinop Tuzcular Caddesi üzerinde bulunan lokantadaki uygulama kapsamında, ihtiyaç sahiplerine yardım etmek isteyen müşteriler, gönlünce yaptıkları bağış karşılığında askıda olan yemek sayısı, işletmeci Birol Çil tarafından tabelaya yazılıyor. İhtiyaç sahipleri de lokanta çalışanlarından askıda olan yemeği istiyor.

Lokanta işletmecisi Birol Çil, yaptığı açıklamada, "Sinop'ta hayırsever vatandaşlarımız günlük veya aylık olarak askıda yemek ücreti bırakıyor. Bir kişi için 10 TL karşılığında etli veya tavuklu yemek ikram ediyoruz. Gören müşteriler bu uygulamanın çok güzel olduğunu söylüyor, gördükten sonra yardımcı olmak isteyenler de çıkıyor. Günlük yaklaşık 8-10 kişiyi buluyor askıda yemek yardımımız. Ancak yardımı yapan da yardım alan da bilinmiyor, biz burada sadece iyiliğe vesile oluyoruz. İhtiyaç sahibi kişilere hayır yapabiliyorsak ne mutlu bize" dedi. - SİNOP

Sinop, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:40 Tokat'ta "sertifikalı çoban" adayları ders başı yaptı
13:40 İzmir'de "Bağımlığa Dur De" etkinliği
13:40 "Ink Dark Moon"un prömiyeri yapıldı
13:40 Yolda gördüğü Türk bayrağını öpen Nadir Çiğdem bayrak sevgisini anlattı
13:39 Sarıyer'de yolları su bastı
12:36 "Suriye'den çekileceğiz" diyen ABD, YPG/PKK ile ortak operasyonlara tekrar başladı
12:27 Demir ve sopalarla tesis bastılar
11:50 CHP'li Yavuzyılmaz: Milli Piyango'da çekilişleri ABD'li bir firma yönetiyor
11:46 Kırsal mahallede ses yarışması düzenleyen çocuklar, Acun Ilıcalı'dan dönüş bekliyor
11:45 CHP'den Cumhurbaşkanı'na ağır suçlama: Yönetemediği yerlere mobbing uyguluyor, başarısız gösteriyor
10:41 Apartman sakini, tartıştığı kapıcıya kurşun yağdırdı! Olay anı kamerada
10:23 Türk mühendisler geliştirdi, dünya devleri almak için sıraya girdi
09:57 Alışveriş çılgınlığı kargo şirketini vurdu, günlerdir dağıtım yapılamıyor
08:22 Genç oyuncu Yüsra Geyik, mini elbiseli pozunu paylaştı
07:41 Türk bayrağını öpüp alnına koyan yaşlı kadın duygulandırdı
29.11.2019 13:41:35