Sinop'ta Mantar Envanteri Çalışması

15 Kasım 2018 Perşembe 13:22



15 Kasım 2018 Perşembe 13:22

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü tarafından Sinop'taki korunan alanlarda mantar envanteri çalışması yapıldı.Müdürlük bünyesinde oluşturulan Biyolojik Çeşitlilik İzleme Komisyonu tarafından yürütülen çalışmalarda, korunan alanlardan toplanan mantar türleri atölye çalışmaları ile sınıflandırılarak kayıt altına alındı.Sarıkum Tabiatı Koruma Alanı ile Hamsilos Tabiat Parkı'nda yapılan tespit çalışmalarında yerinde fotoğraflanan mantarların koordinat ve konum bilgileri alındı.Tespiti yapılarak kayıt altına alınan mantarlar bölgede yetişen mantar literatürüne eklendi.