Haberler » Ekonomi » Sinop'ta mantar toplama zamanı

Sinop'ta mantar toplama zamanı

Sinop'un Akgöl mevkisinde mantar toplanmaya başlandı.

15.10.2019 13:28Sinop'ta mantar toplama zamanı
Sinop'un Akgöl mevkisinde mantar toplanmaya başlandı.

Sinop Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, Sinop'un Ayancık bölgesindeki Akgöl Tabiat Parkı çevresindeki ormanlık alanda söbelen mantarı, diğer adıyla pösteki mantarı topladı. Başyiğit genellikle çayırlık bölgelerde, yol kenarlarında yetişen söbelen mantarının (pösteki) diğer mantar türlerinde göre daha tatlı olduğunu ifade etti.

"Tavası da, yemeği de tatlı olur"

Hasan Başyiğit, söbelen mantarının yemeklere kültür mantarından daha güzel tat verdiğini ifade etti. Başyiğit, "Genelde tavada ve yemeklerde kullanılabilen bir tür. Ben tavada yağda pişirerek yemeyi tercih ediyorum. Herkesin yemesini de tavsiye ederim. Çayırlık alanlarda yol kenarlarında rahatlıkla bulunabilecek bir mantar türü. Tereddüdüm yok, bilinen yenilebilecek mantardır" dedi. - SİNOP

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Ayancık, Sinop, Ekonomi

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
14:49 Başkan Memişoğlu 'E-ihracatın' önemine vurgu yaptı Açıklaması
14:49 En fazla kazandıran yatırım fonları
14:49 En fazla kazandıran BES fonları
14:49 En fazla kaybettiren BES fonları
14:48 BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
14:48 BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
14:47 Üzüm üreticileri devlet desteği ve entegre tesis istiyor
15.10.2019 14:56:42