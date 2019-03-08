Sinop'ta Milli İstihdam Seferberliği Toplantısı

Sinop
'ta, milli istihdam seferberliği toplantısı gerçekleştirildi. İŞKUR
Sinop İl Müdürlüğü binasında yapılan toplantıda, ilgili kurumların yöneticileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve işverenler katıldı.
İŞKUR İl Müdürü Asaf Çalışır, burada yaptığı konuşmada, seferberlik kapsamında iş dünyasına ve girişimcilere 12 farklı teşvikin sunulduğunu söyledi.
Seferberlik kapsamında işverenlere farklı alanlarda desteklemeler yapılacağını vurgulayan Çalışır, ihtiyaca uygun nitelikli iş gücü eğitimine de tam destek verileceğini kaydetti.
İŞKUR, Sinop, Güncel
Kaynak: AA