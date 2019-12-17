Haberler » Güncel » Sinop'ta muhtarlar dolandırıcılığa karşı bilgilendirildi - Haber

Sinop'ta muhtarlar dolandırıcılığa karşı bilgilendirildi

Sinop Emniyet Müdürlüğünce muhtarlar, dolandırıcılığa karşı bilgilendirildi.

17.12.2019 17:00 | Son Güncelleme: 17.12.2019 17:06Sinop'ta muhtarlar dolandırıcılığa karşı bilgilendirildi
Emniyet Müdürlüğünce muhtarlar, dolandırıcılığa karşı bilgilendirildi.

Bir düğün salonunda gerçekleştirilen toplantıda Toplum Destekli Polislik ve Asayiş Şubesi görevlilerince muhtarlara, internet veya telefon yoluyla dolandırıcılık olaylarına ilişkin bilgi verildi.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Müge Turşucu, burada yaptığı konuşmada, iletişim yoluyla dolandırıcılık suçunu işleyen kişilerin kendilerini karşı tarafa polis, asker, savcı, banka görevlisi ve sigorta yetkilisi gibi tanıttığını söyledi.

Bu konuda emniyet olarak birçok çalışma yaparak vatandaşları uyardıklarını anlatan Turşucu, şöyle konuştu:
"Ancak hala insanlarımız dolandırıcılara ne yazık ki inanabiliyor ve paralarını, ziynet eşyalarını kaptırabiliyor. Jandarma, cumhuriyet savcısı veya herhangi bir kamu personeli, hiçbir şekilde vatandaşlardan telefonla veya elden ziynet eşyası talep etmez. Sizlerden bu konuda mahallerinizde ikametgah eden vatandaşlarımızı bilgilendirmenizi istiyoruz. Tüm vatandaşlarımız herhangi bir dolandırıcılık olayı ile karşılaşmaları durumunda mutlaka 155 Polis ihbar hattının arasın. Böyle durumlarda emniyet görevlilerine bilgi verilmesi en doğru harekettir."
Program sonunda muhtarlara, bilgilendirici broşür dağıtıldı.

Sinop, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:31 Silivrili sanayiciler "Yerli Malı Haftası" etkinliğinde ürünlerini sergiledi - Haber
18:30 Karabük yemek yaparken, engel tanımadılar - Haber
18:30 Silivrili sanayiciler "Yerli Malı Haftası" etkinliğinde ürünlerini sergiledi - Haber
18:30 Zambiya hükümeti, Fetullahçı Terör Örgütü'ne ait bir kampüsteki üç okulu kamulaştırdı. - Haber
18:30 Hakkari'de "özel güvenlik bölgesi" uygulaması - Haber
17:34 Palandöken'de, gün batımında ortaya çıkan insan silüeti vatandaşın ilgisini çekti - Haber
17:25 Market çalışanı, parasını vermeden meyve yiyen turisti bıçakladı - Haber
17:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşmeler - Haber
16:46 Sahte üsteğmen 5 kişiyi dolandırdı - Haber
16:26 3 bin liralık telefonun çiftini 350 liraya bulunca sipariş etti, paketi açınca büyük şoku yaşadı - Haber
17.12.2019 18:34:06