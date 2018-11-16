Sinop'ta Müzelere Olan İlgi Artıyor

Sinop
Müze Müdürü Hüseyin Vural
, kente gelen yerli ve yabancı turistlerin büyük bir bölümünün Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesini ziyaret ettiklerini söyledi.
Vural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sinop'un doğal güzelliğinin yanı sıra tarihi ve kültürü ile ön plana çıkan bir kent olduğunu dile getirdi.
Kentte Arkeoloji
ve Etnografya müzelerinin de bulunduğuna işret eden Vural, bu iki müzenin de ziyaretçi sayılarında son yıllarda bir artış söz konusu olduğunu vurguladı.
Vural, geçen yıl her iki müzenin biletli 8 bin kişi tarafından ziyaret edildiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Yerli turistlerin Arkeoloji ve Etnografya müzelerini ziyaret etme açısından yaptığımız değerlendirmelerde az da olsa kıpırdanmalar var. Ancak bu istenen düzeyde değil. Bunun en büyük nedenlerinden birisi bu müzeler konum itibarıyla kent merkezine sıkışmış olması ve tur programlarına dahil edilmemesi gösterilebilir. Dolayısıyla bu kapsamda bizim ziyaretçi sayısı istatistiğinde önemli bir artış kaydedilmiyor. Yerli turistlerin ferdi olarak yapmış olduğu ziyaretler sonucu istatistiklerde büyük bir artış görülmüyor. Müzelerle ilgili 2017 yılı itibarıyla toplam ziyaretçi sayısı ücretli ve kartlı olarak yaklaşık 8 bin civarında oldu. 2018 yılı itibarıyla da bu rakamın 9 bin civarında olacağını söyleyebiliriz."
Hüseyin Vural,Sinop