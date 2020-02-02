Haberler » Güncel » Sinop'ta narkotik köpeği 'Cudi' ile uyuşturucu operasyonu - Haber

Sinop'ta narkotik köpeği "Cudi" ile uyuşturucu operasyonu

Sinop'ta narkotik köpeği "Cudi"nin de katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

02.02.2020 12:56 | Son Güncelleme: 02.02.2020 13:02Sinop'ta narkotik köpeği
'ta narkotik köpeği ""nin de katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar sonucu, Erfelek ilçesi Avlağasökü köyünde 4 kişinin evine eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, şüpheli şahısların ev ve eklentilerinde narkotik köpeği "Cudi" ile yapılan aramada 16 uyuşturucu hap, 30 gram kenevir tohumu, ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Narkotik, Sinop, Cudi, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

04:00  Defne Joy Foster kimdir? Defne Joy Foster nereli, neden öldü?
01:00  Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - HK Kayserispor hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray-HK Kayserispor bilet fiyatları
01:00  Metin Oktay kimdir? Metin Oktay'ın doğum günü ne zaman? Metin Oktay kaç gol attı, hangi takımlarda oynadı?
01:00  1 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 2 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
2.02.2020 15:07:54