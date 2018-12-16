Sinop'ta Ödüllü Lakerda Yarışması

16 Aralık 2018 Pazar 16:24



16 Aralık 2018 Pazar 16:24

SİNOP'ta torik, palamut gibi balıkların dilim dilim kesilerek salamura edilmesiyle yapılan lakerda için yarışma düzenlendi. 31 kişinin katıldığı yarışmada en lezzetli lakerdalar seçildi.Sinop Kültür ve Turizm Derneği tarafından kentte düzenlenen '3001 lakerda yarışmasında' en lezzetli lakerdalar belirlendi. Yarışmaya Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salim Akbaş, vatandaşlar ve yarışmacılar katıldı. 31 yarışmacının bulunduğu programda jüri tadım yaparak en lezzetli lakerdaları belirlemeye çalıştı. Torik, palamut gibi balıkların dilim dilim kesilerek yapılan salamura edilmesiyle yapılan lakerdaların yarıştığı programda renkli görüntüler oluştu.Programda konuşan Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, lakerdanın Sinop'ta çokça yapılan bir yiyecek olduğunu belirterek, "Lakerda olayında Sinop'taki herkes yarışmacı aslında. Herkes jüridir. Çünkü herkesin evinde lakerda yapılır. Sinop'ta da böyle bir yarışma ilk defa düzenleniyor. İnşallah bunun devamı da çok güzel bir şekilde gelir" dedi.Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Cemalettin Kaya ise bu etkinlikle amaçlarının Sinop'u balığın başkenti yapmak olduğunu söyleyerek "Sinop'ta yakalanan balıkların en üst katma değer erişmesini lakerda ile sağlayabiliriz. Bu Sinop ekonomimize büyük bir katkı sağlayabilir. Amacımız önümüzdeki yıllarda bunu uluslararası bazda yapabilmek" diye konuştu. Yarışmada dereceye girenlere tam, yarım ve çeyrek altın hediye edileceği belirtildi.- Sinop