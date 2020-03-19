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Sinop'ta okullarda koronavirüse karşı dezenfekte yapıldı

Sinop'ta, okul binalarında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfekte işlemi gerçekleştirildi.

19.03.2020 16:06 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:12
Sinop'ta okullarda koronavirüse karşı dezenfekte yapıldı
Sinop 'ta, okul binalarında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfekte işlemi gerçekleştirildi.
Ekiplerce yapılan çalışmaları inceleyen Vali Yardımcısı Murat Girgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, il genelindeki tüm okullarda çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü söyledi.
Öğrencilerin sağlıklarının kendilerine emanet olduğuna işaret eden Girgin, "Okulların tatil edilmesi dolayısıyla ilimizde bulunan tüm okullarda her türlü tedbir alınmıştır. Çalışmaları yakından takip ediyoruz." dedi.
Girgin'e incelemeleri sırasında İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız da eşlik etti.

Kaynak: AA

Etiketler : Sinop, Güncel

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