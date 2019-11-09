Haberler » Güncel » Sinop'ta organ bağışını artırma çalışmaları - Haber

Sinop'ta organ bağışını artırma çalışmaları

Sinop Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, Türkiye'de organ yetmezliğine bağlı olarak organ nakli bekleyen hasta sayısının her geçen gün artığını söyledi.

09.11.2019 10:22 | Son Güncelleme: 09.11.2019 10:24Sinop'ta organ bağışını artırma çalışmaları
Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, 'de organ yetmezliğine bağlı olarak organ nakli bekleyen hasta sayısının her geçen gün artığını söyledi.
Erşan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülke genelinde olduğu gibi Sinop'ta da organ bağışı oranlarının düşük seviyede seyrettiğini belirtti.
Buna bağlı olarak tedavisi yalnızca organ bağışı ile mümkün hastaların sağlıklarına kavuşamadan hayatlarını kaybedebileceğini dile getiren Erşan, "Bu durum iş gücünde ağır kayıplara yol açabildiği gibi ülke ekonomisi üzerinde de ağır bir yük oluşturabilmektedir. Dolayısıyla, organ yetmezliği yaşayan yurttaşlarımızın sağlıklarına kavuşabilmesi için organ bağışı oranları ve organ nakli sayılarının arttırılması, bakanlığımızın ana hedefleri arasındadır." dedi.
İl müdürlüğü olarak organ ve doku bağışı konusunda halkı bilgilendirmek ve bağışçı sayısını artırmak amacıyla konferans, eğitim semineri, organ bağış standları gibi faaliyetler düzenlediklerini anlatan Erşan, bir gün herkesin organ nakli ihtiyacı olabileceğini vurguladı.
Erşan, il genelinde 2017 yılında 27 olan organ bağışçı sayısının 2018 yılında 288, 2019 yılı ekim ayı itibarıyla ise bin 300 civarında olduğunu belirtti.

Türkiye, Sinop, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:56 - Köprüden Otoyola Düşen Motosiklet Sürücüsü Öldü
10:56 Antalya'da siyanürden zehirlenme ihtimali olan dört kişilik ailenin babası, ardında mektup bıraktı
10:56 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası
10:55 Define kazısı için Dipsiz Göl'ün suyu tahliye edildi
10:55 Ortaokul öğrencilerinden '1938' koreografisi
10:22 Memur emeklilerine Ocak'ta yüzde 4,31'lik zam göründü! En düşük maaş 2 bin 631 lira olacak
10:07 Mehmet Metiner, Erdoğan'a iki ismi görevden alması için çağrıda bulundu
10:06 Bolu'yu ayağa kaldıran kedi ölümlerini cinayet büro çözdü
09:51 Balkondan atlayan üniversiteli Özgecan, hayatını kaybetti
09:46 Siyaset dünyası, AK Partili Mahir Ünal'ın kızının düğününde buluştu
22:13 Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
21:15 SON DAKİKA | A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
22:50 SON DAKİKA | Galatasaray'da Belhanda şoku
9.11.2019 10:57:27