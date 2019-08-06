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Sinop'ta orman yangını devam ediyor

Sinop'ta orman yangını devam ediyorSİNOP - Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan orman yangını büyüyerek devam ediyor.

06.08.2019 19:05
Sinop'ta orman yangını devam ediyor
Sinop'ta orman yangını devam ediyor
SİNOP - Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan orman yangını büyüyerek devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre, saat 14.00 sıralarında Boyabat Elekçam İşletme Şefliği'ne bağlı Koçak köyü mevkisinde bilinmeyen bir sebepten dolayı orman yangını meydana geldi. Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ve Boyabat Orman İşletme Şefliğine bağlı arazözler bölgeye sevk edildi. Yangın Koçak köyü-İmamlı köyü arasında İlamlı köyü mevkisinde devam ediyor. Yangına arazözler müdahale etmeye çalışıyor.
Yangın halen devam ediyor.

Boyabat, Koçak, Sinop, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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