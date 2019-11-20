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Sinop'ta ormanlık alanda kaybolan 80 yaşındaki kadın bir gün sonra bulundu

Sinop'un Boyabat ilçesinde ormanlık alanda kaybolan 80 yaşındaki kadına bir gün sonra ulaşıldı.

20.11.2019 17:22 | Son Güncelleme: 20.11.2019 17:22Sinop'ta ormanlık alanda kaybolan 80 yaşındaki kadın bir gün sonra bulundu
'un ilçesinde ormanlık alanda kaybolan 80 yaşındaki kadına bir gün sonra ulaşıldı.
Alınan bilgiye göre, Boyabat ilçesi Uzunçay köyünde yaşayan 80 yaşındaki Ünzile Kartal bir gün önce hayvanlarını otlatmak için ormanlık alana gitti. Havanın kararmasına rağmen eve dönmeyen yaşlı kadın için ailesi jandarma ekiplerinden yardım talep etti.

ve AFAD ekiplerince yaşlı kadını arama çalışması başlatıldı. Yaşlı kadın yaklaşık 10 saat sonra sağ olarak bulundu.
Jandarma tarafından, üşüyen yaşlı kadına çay ikram edildi.
Sağlık kontrolünden geçirilen Ünzile Kartal, çalışmalara katılan ekiplere teşekkür ederek, "Gece boyunca ormanda ayakta kalmaya çalıştım. Sizden Allah razı olsun." dedi.

Jandarma, Boyabat, Sinop, Güncel

Kaynak: AA

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