Sinop
'ta ormanlık alanda yangın çıktı
SİNOP - Sinop'ta ormanlık alanda çıkan örtü yangınında yaklaşık 2 dönümlük alan zarar gördü. Yangın, Sinop Özlem Konutları mevkisinde meydana geldi. Ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Sinop Belediyesi İtfaiye
ekipleri yangına müdahale etti. Alevler kısa sürede kontrol altına alındı, yaklaşık 1 saat içerisinde söndürüldü. Yangında yaklaşık 2 dönümlük alan zarar gördü. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.
Sinop, 3. Sayfa
Kaynak: İHA