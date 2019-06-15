15.06.2019 16:31
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Sinop'ta otele girmeye çalışan inek gülümsetti

Sinop'ta otele girmeye çalışan inek gülümsettiSinop'ta kırmızı halı üzerinden geçen bir ineğin otele girmeye çalıştığı anlar kameraya yansıdı.

Sinop'ta otele girmeye çalışan inek gülümsetti
Sinop'ta kırmızı halı üzerinden geçen bir ineğin otele girmeye çalıştığı anlar kameraya yansıdı. Sosyal medyada paylaşılşan görüntüler, izleyenleri gülümsetti.
Sinop'un Karakum mevkiindeki 4 yıldızlı bir otelin önüne gelen başı boş inek, kırmızı halıdan geçerek içeri girmeye çalıştı. Döner kapı girişinde fark edilen inek, görevliler tarafından 'Çık dışarı, burası sana göre değil' denilerek kovalandı. O anlar kameraya yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, izleyenleri gülümsetti.Sinop'ta otele girmeye çalışan inek gülümsetti
Kaynak: DHA
kırmızı halı, Sinop, Güncel

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