Sinop
'ta otele girmeye çalışan inek gülümsetti
Sinop'ta kırmızı halı
üzerinden geçen bir ineğin otele girmeye çalıştığı anlar kameraya yansıdı. Sosyal medyada paylaşılşan görüntüler, izleyenleri gülümsetti.
Sinop'un Karakum mevkiindeki 4 yıldızlı bir otelin önüne gelen başı boş inek, kırmızı halıdan geçerek içeri girmeye çalıştı. Döner kapı girişinde fark edilen inek, görevliler tarafından 'Çık dışarı, burası sana göre değil' denilerek kovalandı. O anlar kameraya yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, izleyenleri gülümsetti.