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Sinop'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Sinop'ta otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

07.02.2020 14:02 | Son Güncelleme: 07.02.2020 14:02Sinop'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
'ta otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Cahit Özcan'ın kullandığı 57 AAF 187 plakalı hafif ticari araç, Sinop- kara yolu mevkisinde karşı yönden gelen Ercan Yıldız idaresindeki 57 EB 175 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerle otomobilde bulunan Zeynep ve Cemile Yıldız yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Ayancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada ilk müdahalesi yapılan yaralılardan hamile olan Zeynep Yıldız, Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi.

Ayancık, Aliköy, Sinop, Güncel

Kaynak: AA

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