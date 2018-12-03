Sinop'ta Otomobil ile Kamyon Çarpıştı: 2 Yaralı

Sinop
'ta otomobille kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kent merkezinden Samsun
yönüne giden Atakan Erdal'ın kullandığı 57 FB 508 plakalı otomobil, Organize Sanayi Bölgesi
kavşağında, Mustafa S. idaresindeki 55 ALC 85 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü Erdal ile Furkan Yiğit yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk
Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kamyon sürücüsü Mustafa S. gözaltına alınırken kaza anı çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kameralarına yansıdı.
03 Aralık 2018 Pazartesi 16:45