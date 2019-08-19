Haberler» 3. Sayfa» Haber

Sinop'ta otomobil karşı şeride uçtu: 2 yaralı

Sinop'ta otomobilin karşı şeride uçtuğu kazada 2 kişi yaralandı.

19.08.2019 15:18 Sinop'ta otomobil karşı şeride uçtu: 2 yaralı
Sinop'ta otomobilin karşı şeride uçtuğu kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Korucuk mevkisinden Sinop yönünde seyir halindeki Ümit Can hakimiyetindeki 57 AC 250 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu karşı şeride geçti ve karşı kaldırıma çarparak durabildi. Kaza sonucu Ümit Can ve eşi Hülya Can yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların olayı bildirmesi üzerine yaralılar 112 acil ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araç, yapılan incelemelerin ardından çekici yardımıyla kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SİNOP

Ümit Can, Korucuk, Sinop, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
17:04   Kırklareli'de yasa dışı göç operasyonu
17:04   Elazığ'da 3 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi
17:03   Kağıthane'de bir inşaat firmasından pes dedirten yıkım
17:01   Bsikletliler, kafa kafaya çarpıştı
17:01   Psikolojik tedavi gören şahıs belediye personelini 4 yerinden bıçakladı
17:00   Muğla'daki yangınlarda sabotaj ihtimali
16:58   'Beni çöpe atın' yazılı notla ölü bulunan turistin komşuları şokta