Haberler» Güncel» Haber

Sinop'ta pencereden düşen bebek ağır yaralandı

Sinop'ta evlerinin penceresinden düşen bebek ağır yaralandı.

18.08.2019 16:54 Sinop'ta pencereden düşen bebek ağır yaralandı
Sinop'ta evlerinin penceresinden düşen bebek ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kefevi Mahallesi'nde Iraklı Mehmet ve Vıan Khaleel Ibrahım çiftinin 1,5 yaşındaki bebekleri Mazın Alkurdı Ibrahım, kaldıkları apartmanın ikinci katındaki evlerinin açık unutulan penceresinden beton zemine düştü.
Ağır yaralanan bebek, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sağlık durumu ciddiyetini koruyan bebek, burada yapılan müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Emniyet ekipleri olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Sinop, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:00   Haliç Metro Köprüsü'nden düştü
17:59   Didim sahillerinde yoğunluk
17:59   Şanlıurfa'da 14 kişinin yaralandığı zincirleme kaza güvenlik kamerasında
17:59   SARIYER'DE KOLONLARI PATLAYAN 9 KATLI BİNA TAHLİYE EDİLDİ -2
17:58   "Drift Festivali" düzenlendi
17:57   Fransa, Open Arms'dan 40 mülteciyi kabul edecek
17:56   Şişli'de uyuşturucu operasyonu