Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Sinop'ta sağlık çalışanlarından 'evde kalın' mesajı - Güncel

Sinop'ta sağlık çalışanlarından 'evde kalın' mesajı

SİNOP Atatürk Devlet Hastanesi çalışanları, kelime kelime kağıtlara yazdıkları notlarla halka koronavirüse karşı tedbir için evde kalmaları çağrısında bulundu.

19.03.2020 11:55 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:55
Sinop'ta sağlık çalışanlarından 'evde kalın' mesajı

SİNOP Atatürk Devlet Hastanesi çalışanları, kelime kelime kağıtlara yazdıkları notlarla halka koronavirüse karşı tedbir için evde kalmaları çağrısında bulundu.

? Sinop Atatürk Devlet Hastanesi personeli, kağıtlara kelime kelime yazdıkları notları ellerinde tutup, yan yana gelerek, halka koronavirüse karşı tedbir için evde kalmaları çağrısı yaptı. Sağlık çalışanları, 'Biz sizin için burada kalıyoruz. Siz de bizim için evinizde kalın' mesajı verdi. Sosyal medyada paylaşılan, sağlık personelinin fotoğrafı, kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından beğenildi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Mustafa Kemal Atatürk, Devlet Hastanesi, Sinop, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil Güncel
Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Güncel
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
İbrahim Tatlıses iki kadın çalışanı tarafından dolandırıldı Güncel
İbrahim Tatlıses iki kadın çalışanı tarafından dolandırıldı
Almanya’da koronavirüs vaka sayısı pik yaptı! Bir günde 2 bin 801 yeni vaka tespit edildi Güncel
Almanya'da koronavirüs vaka sayısı pik yaptı! Bir günde 2 bin 801 yeni vaka tespit edildi
Ender Saraç, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Güncel
Ender Saraç, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı Güncel
Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu Güncel
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu
Loading