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Sinop 'ta şehirlerarası otobüs seferleri durduruldu

SİNOP'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirlerarası otobüs seferleri durduruldu.

27.03.2020 20:52 | Son Güncelleme: 27.03.2020 20:52
Sinop 'ta şehirlerarası otobüs seferleri durduruldu

SİNOP'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirlerarası otobüs seferleri durduruldu. Şehir dışından gelenler ise 14 gün karantina uygulamasına tabi tutulacak.

Sinop Valiliği'nde gerçekleştirilen İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındı. Buna göre kent girişinde oluşturulacak arama noktalarında sağlık personelince ateş ölçümü ve genel kontrol yapılacak, şehir dışından gelenler 14 gün karantina uygulamasına tabi tutulacak. Evlerde karantina denetimleri yapılacak, şehir dışından gelip 14 gün evde karantina ihtarına uymayan kişilere cezai işlem uygulanacak. Yasağın yeniden ihlali halinde ise kişiler, alınacakları yurtlarda karantina altında tutulacak.Kararla şehirlerarası otobüs firmalarının faaliyetleri de durduruldu. Otobüs firmaları bu gece yarısından itibaren geçerli olacak kararla şehirlerarası taşımacılık yapamayacak.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Sinop Valiliği, Güncel

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