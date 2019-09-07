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Sinop'ta şiddetli yağış

Sinop'ta etkili olan yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

07.09.2019 16:28 Sinop'ta şiddetli yağış
Sinop'ta etkili olan yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
Kentte etkisini gösteren yağış, trafikte zaman zaman aksamalara yol açarken vatandaşlara da zor anlar yaşattı.
Özellikle Gelincik Mahallesi mevkisinde etkili olan yağış sebebiyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
Sinop Belediyesi ekipleri, su taşkınlarının yaşandığı bölgelerde çalışma yürütürken, emniyet ekipleri de trafikte oluşan aksamalara müdahale etti.

Bazı vatandaşlar ise kendi imkanları ile ev ve iş yerlerindeki suyu boşaltmaya çalıştı.

Sinop, Güncel

Kaynak: AA

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