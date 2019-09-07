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Sinop'ta şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi

Türkiye'nin en kuzeyi Sinop'ta öğleden sonra şiddetini arttıran yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

07.09.2019 17:33 Sinop'ta şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi
Türkiye'nin en kuzeyi Sinop'ta öğleden sonra şiddetini arttıran yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur sonrası meteoroloji müdürlüğünden yapılan ölçümlere göre kent merkezinde metre kareye 25 litre yağdığı belirtildi.

Sinop'ta 14.00 sıralarında aniden şiddetli yağan yağmur, kentin bazı bölgelerinde yol kenarlarındaki su kanallarının taşmasıyla yol üzerinin çamurla kapanmasına sebep oldu. Kapanan yollar, belediye ekiplerince kepçelerle temizlendikten sonra trafiğe açıldı. Ayrıca kanalizasyona dökülen çamurlu su, denize döküldü, denizde geniş çaplı çamur birikintisi meydana geldi.

Şiddetli yağan yağmurda trafik de nasibini aldı. Bir otomobil Sinop Pervane mevkisinde kontrolünü kaybederek kaydı, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılan otomobilde herhangi bir yaralanan olmadı. Emniyet ekipleri olay yerinde yeni bir kaza olmaması için güvenlik önlemleri aldı. - SİNOP

Türkiye, Sinop, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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