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Sinop'ta sokak hayvanları aç kalmayacak

Sinop Belediyesi, kendi bünyesinden bulunan Hayvan Barınağına aldığı kedi köpek mamasından Sinop Sahipsiz Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneğine bağışladı.

31.03.2020 15:24 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:25
Sinop'ta sokak hayvanları aç kalmayacak
Sinop Belediyesi, kendi bünyesinden bulunan Hayvan Barınağına aldığı kedi köpek mamasından Sinop Sahipsiz Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneğine bağışladı.

Sinop Sahipsiz Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği korona virüs sebebiyle sokaktaki aç kalan hayvanları besleyecek.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sinop Belediyesi Başkan Yardımcısı Hakan Sönmez, "Sokak hayvanlarımız için toplam 500 paket mama aldık. 60 paketi bugün geldi. Diğerleri ise gelecek. Bu zaten bizim rutin işlemlerimizden barınağımız için kullanıyoruz bu mamaları. Şu an köpekler için 500 paket mama aldık. Ayrıca bildiğimiz üzere şuan restoranlar olsun, esnaflar olsun kapalı. Sokak hayvanlarına yemek verecek insan yok dışarıda. Bu yüzden sokaktaki hayvanlarımız beslenemiyor ve haliyle aç kalıyorlar. Onlar içinde Sinop Sahipsiz Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneğindeki arkadaşlara 15 paket vereceğiz. Onlar da sokaktaki hayvanlara bakacaklar. Dışarıdaki hayvanlarımızı da düşünmek zorundayız" dedi.

Sinop Sahipsiz Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkan Yardımcısı İrem Ebru Kuru ise yaptığı açıklamada, "Bu pandemik durumda olan salgın yüzünden birçok iş yerleri kapandığından dolayı sokaktaki sahipsiz dostlarımız aç kaldılar. Biz Sahipsiz Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği olarak zaten düzenli olarak hayvanlarımızı besliyorduk. Her üyemizin kendine ait besleme noktaları var. Fakat bu besleme noktaları daha da arttı. Çünkü sokaktaki hayvanlar yemek bulamıyor ve aç kalıyor. Sinop Belediyesinin yaptığı bu duyarlı davranıştan ötürü ve bize bağışladığı mama için teşekkür ederim. Sokaktaki hayvanlarımız aç kalmayacak" diye konuştu. - SİNOP
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Kaynak: İHA

Etiketler: Sinop, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Sinop'ta sokak hayvanları aç kalmayacak - Haberler

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