Haberler » Yerel » Haber

Sinop'ta şüpheli ölüm

Sinop'ta şüpheli ölümSİNOP - Sinop'ta yabancı uyruklu bir kadın, çalıştığı pansiyondaki odasında ölü bulundu.

27.09.2019 02:31
Sinop'ta şüpheli ölüm
SİNOP - Sinop'ta yabancı uyruklu bir kadın, çalıştığı pansiyondaki odasında ölü bulundu.
Sinop'un Akliman mevkiinde bir pansiyonda çalışan Uganda uyruklu Royce Namubiruisimli kadın, akşam 00: 00 sıralarında çalıştığı pansiyondaki kaldığı odasında ölü olarak bulundu. Yapılan ilk incelemelerde kadının herhangi bir yaralanmasının olmadığı, kalp krizi geçirerek öldüğü tahmin ediliyor. Asıl ölüm sebebinin, yapılacak otopsi sonrasında belirleneceği belirtildi. Genç kadının cesedi, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Sinop'ta şüpheli ölüm

Yerel

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Haberleri
02:48 Alkollü sürücünün ölüme davetiye çıkaran yolculuğu kamerada
02:31 Sinop'ta şüpheli ölüm
02:20 Otomobilin motor bölümüne giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı
02:12 Ağrı'da doğalgaz kullanımının artması kömür satışlarını düşürdü
02:03 Balıkesir'de bu sonbahar 10'da bilim olacak
01:51 Van YYÜ'de "Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu" başladı
00:45 Sındırgı'da turistler için özel kına gecesi