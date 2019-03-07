Sinop'ta Tabiat Parklarına Ulaşım Sorunu Çözülüyor

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AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, kentteki tabiat parklarına ulaşım sorununun ortadan kaldırılmasına yönelik girişimlerde bulunduklarını söyledi.Maviş, gazetecilere yaptığı açıklamada, özellikle Erfelek Tatlıca Şelaleri ile Hamsilos Tabiat Parkları'nın yapılan son yatırımlarla cazibe merkezi haline geldiğini vurguladı.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un geçtiğimiz günlerde kenti ziyaret ettiğini, Hamsilos bölgesinde incelemelerde bulunduğunu anlatan Maviş, "Sağ olsun, Sayın Bakanımız ulaşım sorununu yerinde gördü ve giderilmesi yönünde talimatlar vereceğini bizlerle paylaştı. Zaten Uygulama Oteli ile Hamsilos arasındaki yol güzergahı Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü tarafından parke taş ile döşenecek. Çünkü orada bir çalışma söz konusu."Maviş, Erfelek Tatlıca Şelaleri'ne ulaşım konusunda da sıkıntılar yaşandığına işaret ederek, "Bilindiği gibi turizm yolu çalışmamız vardı. Proje konusunda son aşamaya gelindi. Ödenek, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Karayollarına tahsis edildi. Proje çalışması biraz geciktiği için ben Kültür ve Turizm Bakanımıza daha da gecikmemesi için süre verelim dedim. Üç ay, beş ay gibi bir süre. Olmadı, 'İl Özel İdaresi kanalıyla biz yaparız' teklifini sundum. Sağ olsun, Ulaştırma Bakanımız ile görüştü ve yolun en kısa sürede tamamlanacağı sözünü bizlere verdi." diye konuştu.