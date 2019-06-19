Sinop'ta tamamlana yeni hastane binası hizmete girdi

Sinop
'ta Sağlık Bakanlığınca yaptırılan yeni hastane binası, hizmet vermeye başladı.AK Parti
Sinop Milletvekili Nazım Maviş
, yaptığı yazılı açıklamada, 300 yatak kapasiteli yeni hastane binasının hayırlı olmasını diledi.
Bu büyük hizmetin kente kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Maviş, şunları kaydetti:
"Sağlık alanında çok önemli bir hizmet ilimize kazandırılmıştır. Yeni hastanemiz vatandaşlarımıza hizmet vermeye başladı. Ülkemiz ve kentimiz adına hayırlı olsun. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum."