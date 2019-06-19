19.06.2019 17:15
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Sinop'ta tamamlana yeni hastane binası hizmete girdi

Sinop

Sinop'ta Sağlık Bakanlığınca yaptırılan yeni hastane binası, hizmet vermeye başladı.

Sinop'ta Sağlık Bakanlığınca yaptırılan yeni hastane binası, hizmet vermeye başladı.
AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, yaptığı yazılı açıklamada, 300 yatak kapasiteli yeni hastane binasının hayırlı olmasını diledi.
Bu büyük hizmetin kente kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Maviş, şunları kaydetti:
"Sağlık alanında çok önemli bir hizmet ilimize kazandırılmıştır. Yeni hastanemiz vatandaşlarımıza hizmet vermeye başladı. Ülkemiz ve kentimiz adına hayırlı olsun. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum."
Kaynak: AA
AK Parti, Sinop, Güncel

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