Sinop'ta Tarihi Eser Operasyonu

13 Kasım 2018 Salı 15:41



13 Kasım 2018 Salı 15:41

Sinop'ta, düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eser bulundu.Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Boyabat ilçesinde operasyon düzenledi.Ekiplerce, belirlenen kamyonda yapılan aramada, 2 bin yıllık ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen kabartmalı kandil ele geçirildi.Olayla ilgili gözaltına alınan kamyon sürücüsü M.H. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı, tarihi esere el konuldu.