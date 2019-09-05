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Sinop'ta tarım ve insan konulu fotoğraf sergisi

Sinop'ta "Tarım ve İnsan" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

05.09.2019 15:30 Sinop'ta tarım ve insan konulu fotoğraf sergisi
Sinop'ta "Tarım ve İnsan" konulu fotoğraf sergisi açıldı.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Gazi Caddesi Barış Manço Parkı içinde açılan sergide 60 fotoğraf yer aldı.
İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Ahmet Tam, burada yaptığı konuşmada, Bakanlıkça bu yıl serginin 10'uncusunun düzenlediğine dikkati çekerek, 6 farklı kategoride yapılan yarışmada dereceye girenlere para ödülü verildiğini kaydetti.
Tam, bir sonraki yarışmanın temasının su olarak belirlendiğini ve 30 Eylül tarihine kadar internet üzerinden başvuru yapılması gerektiğini vurguladı.

Sinop, Güncel

Kaynak: AA

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