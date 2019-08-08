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Sinop'ta tefeci operasyonu

Sinop'ta tefecilik yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

08.08.2019 12:23 Sinop'ta tefeci operasyonu
Sinop'ta tefecilik yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyonda Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından kent merkezinde tefecilik yaptıkları ileri sürülen kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Çalışmalar sonucu haklarında yakalama kararı çıkarılan 5 şüpheli, adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, mağdurlara ait olduğu tespit edilen çok sayıda tapu, senet ve evrakın yanı sıra bir miktar para ile tüfek ve tabanca ele geçirildi.

Zanlılar emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilerek çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SİNOP

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Sinop, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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