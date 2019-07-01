01.07.2019 14:24
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Sinop'ta trafik kazası: 1 yaralı

Sinop

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Sinop 'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Yaralı, Ambulans helikopterle Samsun 'a sevk edildi.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Boyabat ilçesi Karacaören mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Çuval idaresindeki 57 DD 443 plakalı araç Karacaören köyü çıkışında kursa gitmekte olan 14 yaşındaki Sinan S.'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 15 metre ilerde asfalta düşen küçük çocuk olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Daha sonra yaralı çocuk Ambulans helikopterle Samsun 'a sevk edildi. - SİNOP
Kaynak: İHA
trafik kazası , ambulans , samsun , sinop , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
15:14 Denize düşen kadın itfaiye ekipleri tarafından karaya çıkartıldı
15:03 Isparta'daki zehir yuvasına narkotik baskını
14:58 Mahalleliler yangını söndürmek için seferber oldu
14:56 Isparta'daki zehir taciri Burdur'da yakalandı
14:56 Sincan'da taksi durağı kavgası kameralara yansıdı
14:55 Suriye sınırındaki anız yangını korkuttu
14:52 Denizde çıkan hortumu, kemençe dinleyerek izledi