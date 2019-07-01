Sinop'ta trafik kazası: 1 yaralı

Sinop
'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Yaralı, Ambulans
helikopterle Samsun
'a sevk edildi.
Kaza, saat 10.00 sıralarında Boyabat
ilçesi Karacaören
mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Çuval idaresindeki 57 DD 443 plakalı araç Karacaören
köyü çıkışında kursa gitmekte olan 14 yaşındaki Sinan S.'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 15 metre ilerde asfalta düşen küçük çocuk olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Boyabat
75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Daha sonra yaralı çocuk Ambulans
helikopterle Samsun
'a sevk edildi. - SİNOP