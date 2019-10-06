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Sinop'ta trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.

06.10.2019 00:24Sinop'ta trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.
Türkeli ilçe girişinde 57 AAF 871 plakalı otomobil, karşı şeritten gelen Gülat Elmas (66) idaresindeki 55 PL 750 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.
Basri Özçelik (71) olay yerinde hayatını kaybederken Bahri (63), Tahir Özçelik (51) ile Gülat Elmas yaralandı.
Yaralılardan Gülat Elmas, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Değerli Taş, Türkeli, Sinop, Güncel

Kaynak: AA

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