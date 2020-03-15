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Sinop'ta trafik kazası: 4 ölü, 6 yaralı

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

15.03.2020 21:30 | Son Güncelleme: 15.03.2020 21:30
Sinop'ta trafik kazası: 4 ölü, 6 yaralı
Sinop 'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Sinop- Boyabat kara yolunun 13. kilometresinde meydana geldi. İki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Yaralılar Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Boyabat, Sinop, Güncel

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