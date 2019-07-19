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Sinop'ta trafik kazası: 8 yaralı

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

19.07.2019 17:22 Sinop
Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Kaza, Sinop-Erfelek yolu Uzun Gürgen köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erfelek Gökçebel köyünden Sinop Atatürk Devlet Hastanesine gitmek için yola çıkan Orhan Özdemir'in kullandığı 34 GC 9917 plakalı hafif ticari araç, aynı yol üzerindeki 34 LHB 16 plakalı Yılmaz Demir kontrolündeki otomobili sollamaya çalıştığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybetti ve devrildi. Kazada araç içerisindeki 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından yaralılar Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri aldı. Kaza yerine çağrılan greyder tarafından devrilen aracın yol kenarındaki tarlaya çekilmesinin ardından jandarma yolu trafiğe açtı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - SİNOP
Kaynak: İHA
Sinop, 3. Sayfa

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