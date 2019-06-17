17.06.2019 15:45
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Sinop'ta trafik kazasında ölen doktorun cenazesi toprağa verildi

Sinop

Sinop'un Durağan ilçesinde trafik kazasında yaşamını yitiren doktor Raif Çaylı'nın cenazesi, toprağa verildi.

Sinop'un Durağan ilçesinde trafik kazasında yaşamını yitiren doktor Raif Çaylı'nın cenazesi, toprağa verildi.
Çaylı için görev yaptığı Bafra'daki özel hastanenin önünde tören düzenlendi. Burada Çaylı'nın ailesi ve arkadaşları cenaze önünde gözyaşı döktü. Çaylı'nın cenazesi Büyük Cami'de Bafra Müftüsü Necmettin Kayar'ın kıldırdığı cenaze namazı sonrası Asri Mezarlık'ta defnedildi.
İlçede dün Boyabat yönüne giden Raif Çaylı'nın kullandığı 55 JS 919 plakalı motosiklet, Yandak köyü yakınlarında Mehmet Uğur yönetimindeki 57 AY 655 plakalı traktöre arkadan çarpmış, kazada ağır yaralanan Çaylı 112 Acil Servis ekibince Durağan Devlet Hastanesine oradan da hava ambulansıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilmişti.
Samsun'un Bafra ilçesindeki özel hastanede doktor olan 2 çocuk babası Çaylı, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
Kaynak: AA
Durağan, Çaylı, Sinop, Güncel

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