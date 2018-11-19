Sinop'ta Tüm Öğrenciler Yüzme Öğrenecek

Sinop
'ta, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü
arasında imzalanan protokol çerçevesinde kentte öğrencilerine yönelik yüzme kursu verilecek.
Sinop Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlü Kazım Açıkgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki kurum arasında Vali Köksal Şakalar'ın makamında imzalanan protokolle Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi'ni başlattıklarını söyledi.
Projeyle öğrencilere yüzme kursları verileceğini belirten Açıkgöz, "Bakanlığımız tarafından uygulanan projeyle amaç çocuklarımıza yüzme öğretebilmek olacak. Sinop'ta da sayın valimiz önderliğinde projeyi atılan imzalarla başlatmış olduk. Hayırlı olsun." dedi.
Milli Eğitim Müdürlüğü,Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü,Sinop
19 Kasım 2018 Pazartesi 17:07