08.07.2019 09:40
Haberler» Güncel» Haber

Sinop'ta uçuruma düşen çocuk öldü

Sinop

Sinop'ta hayvan otlatırken uçuruma düşen çocuk yaşamını yitirdi.

Sinop'ta hayvan otlatırken uçuruma düşen çocuk yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Akbaş köyünde ormanlık alanda hayvan otlatan 15 yaşındaki Furkan Diri, uçuruma yuvarlandı.
Çocuğun uzun süre evine dönmemesi üzerine hayvanların otladığı bölgeye giden yakınları Diri'yi uçurumda buldu.
Köy halkı tarafından uçurumdan çıkarılan çocuğun sağlık ekiplerince yapılan kontrolünde hayatını kaybettiği belirlendi.
Diri'nin cenazesi savcının incelemesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
Sinop, Güncel

Son Dakika Haberleri
11:39   Trafikte saldırıya uğrayan çift hastaneye geldi
11:38   Milletvekili Ağar'dan Akçakiraz'a ziyaret
11:38   Erdoğan: "Arzumuz isteğimiz Ege'de ve Akdeniz'de herhangi bir sıkıntıyı bundan sonraki süreçte asla...
11:37   Esenyurt'ta kırmızı ışıkta bekleyen köpek kameralara yansıdı
11:37   Daha önce iki kez öldürmek için evine gitmiş
11:37   Çalışanların 'kısa mesai' korkusu
11:37   DHA DIŞ - Venezuela'da taraflar Barbados'ta bir araya gelecek