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Sinop'ta uyuşturucu operasyonu

Sinop'un Boyabat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

01.12.2019 18:38 | Son Güncelleme: 01.12.2019 18:54Sinop'ta uyuşturucu operasyonu
'un ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde istihbarat üzerine çalışma başlattı.
Uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine Ö.K.'yi fiziki takibe alan ekipler, S.K.'nın motosikletle bu kişiye uyuşturucu getirdiği esnada harekete geçti.
Düzenlenen operasyonda yakalanan zanlıların üzerinde 3 paket esrar ele geçirildi.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Boyabat, Sinop, Güncel

Kaynak: AA

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