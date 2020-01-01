Haberler » Güncel » Sinop'ta uyuşturucu operasyonu - Haber

Sinop'ta uyuşturucu operasyonu

Boyabat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 256,98 gram esrar ele geçirildi.

01.01.2020 10:58 | Son Güncelleme: 01.01.2020 11:16 Sinop'ta uyuşturucu operasyonu
'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 256,98 gram esrar ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otogar kavşağında yapılan uygulama sırasında durdurulan bir otomobilde arama yaptı.
Aramada araçta 88,59 gram esrar bulundu. Araçta bulunan A.R.E'nin evinde yapılan aramada ise yoğurt kovasına saklanmış 162,23 gram, kağıda sarılı halde de 6,16 gram esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili A.R.E. ile M.A.E. ve Y.E.Ö. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A.E. ve Y.E.Ö, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Mahkemeye çıkartılan A.R.E. ise tutuklandı.

Boyabat, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:14   Muğla'da 18 yaşındaki genç tamirhanedeki otomobilde ölü bulundu - Haber
12:12   Kemalpaşa AGD'den "Mekke'nin Fethi" etkinliği - Haber
12:10   İHH'dan 11 bin Yemenliye yardım - Haber
12:09   Kars 2 iranlı'nın bağırsaklarından 150 gram metamfetamin, 30 gram esrar çıktı - Haber
12:09   Haluk levent'ten hastanede küçük hayranlarına yılbaşı konseri - Haber
11:48   İçişleri Bakanlığı, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi" yayımladı - Haber
11:12   FETÖ'cü akademisyenin, öğrencilerinin müstehcen görüntülerini çektiği ortaya çıktı - Haber
10:18   Ehliyet almaya gitti, evli olduğunu öğrendi - Haber
09:23   Pazar tezgahına konan karganın cevizleri yediği anlar ilgi çekti - Haber
01:20   Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik'in yeni yılını Soylu'nun telefonundan kutladı - Haber
1.01.2020 12:18:26