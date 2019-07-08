08.07.2019 10:54
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Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Sinop

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.
Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde 2 zanlının uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 13 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan H.A. ve A.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA
Uyuşturucu Ticareti, Sinop, Güncel

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