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Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden biri tutuklandı.

02.01.2020 14:30 | Son Güncelleme: 02.01.2020 15:02 Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekiplerince il genelinde uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kent merkezi, Boyabat ve Türkeli ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 63 uyuşturucu hap, 150 gram esrar ile bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 kişiden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sinop, Güncel

Kaynak: AA

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