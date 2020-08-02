Sinop'ta valilik konutu arkasında havaya ateş eden 2 kişi yakalandı, 1'i aranıyor

SİNOP'ta valilik konutu arkasında havaya ateş açan 3 şüpheli polisi alarma geçirdi. Kaçmaya çalışan 2 şüpheli yakalanırken, 1 kişi aranıyor. Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu'nun konutta olmadığı olayla ilgili çok yönlü soruşturma yürütülüyor.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Gazi Caddesinde bulunan valilik konutu arkasında meydana geldi. Silah seslerini duyanlar, polise haber verdi. Olay yerine konutta görevli polis ile çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler 3 kişi olduklarını belirlediği şüphelilerden 2'sini tabancaları ile birlikte yakaladı. Kaçan 1 şüpheli ise aranıyor. İsimleri açıklanmayan şüpheliler, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Olay yerinde ise 4 adet boş kovan bulundu. Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu'nun konutta olmadığı olayla ilgili çok yönlü soruşturma yürütülüyor.