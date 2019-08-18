Haberler» 3. Sayfa» Haber

Sinop'ta yola çıkan karacaya araç çarptı

Sinop'ta otoyola çıkan karaca araç çarpması sonucu telef oldu.

18.08.2019 22:26 Sinop'ta yola çıkan karacaya araç çarptı
Sinop'ta otoyola çıkan karaca araç çarpması sonucu telef oldu.

Sinop Erfelek Kaya Altı yolunda saat 20.00 sıralarında otoyola atlayan bir karaca, yoldan geçen kimliği belirlenemeyen bir vatandaşın aracıyla çarpması sonucu ağır yaralandı. Vatandaşların polise haber vermesi üzerine polis ekipleri olayı Milli Parklar görevlilerine bildirdi. Milli Parklar görevlilerinin geldiği sırada karaca olay yerinde can verdi. Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü ekipleri karacanın cansız bedenini olay yerinden kaldırdı. - SİNOP

Erfelek, Sinop, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
00:05   İzmir'de iki köy yangın nedeni ile boşaltılıyor
00:00   Cizre'de TEM, Narkotik ve KOM ekiplerinden ortak denetim
23:52   Osman Gürün: "Sabotaj ihtimali araştırılmalı"
23:49   Bursa'daki kazada yaşlı adam feci şekilde can verdi
23:43   Kahramanmaraş'ta 5 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi
23:42   Seyir halindeki kamyonet lastikleri alev alarak devrildi
23:40   Başkan Gürün: "Milas ve Mumcular'daki yangınlarda sabotaj ihtimali araştırılmalı"