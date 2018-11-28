Sinop'ta "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi"

28 Kasım 2018 Çarşamba 13:32



28 Kasım 2018 Çarşamba 13:32

Sinop'ta, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokolle 81 ilde hayata geçirilen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında yüzme kursları verilmeye başlandı.Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü spor kompleksinin içerisinde yer alan Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunda devam eden proje kapsamında, ilkokul 3 ve 4. sınıf öğrencilerine beden eğitimi ve oyun derslerini yüzme öğrenmeleri için il müdürlüğü tesislerinin fiziki mekan imkanlarından faydalandırmak, sosyal hayata katılmalarına imkan sağlamak, kentteki sporun geniş kitlelere yayılması, çocuk ve gençlere sporu sevdirmek ve çocukları sporla tanıştırmak hedefleniyor."Amaç 62 ilden 100 binden fazla gencimizin yüzme öğrenmesi"Sinop Valisi Köksal Şakalar konu ile ilgili yaptığı konuşmada, "Buradaki amaç 62 ilden 100 binden fazla gencimizin yüzme öğrenmesi. Baktığımızda hayata yüzme çocuklarımızın bizlerin hayatını kurtaran bir spor dalı hem çocuklarımız spor yapmış olacaklar, hem de ileride lazım olduğunda kendi hayatlarını ve diğer insanların hayatlarını kurtaracaklar. Şu an için 3 ve 4. sınıflarımız yüzme öğrenmeye geldiler" dedi.Gençlik Hizmetleri ve Spor Sinop İl Müdürü Kazım Açıkbaş ise ilkokul 3 ve 4. sınıf öğrencilerinin beden eğitimi ve oyun dersini yüzme öğrenerek değerlendirme amacıyla Gençlik ve Spor Bankalığı ve Milli Eğitim Bankalığı ile güç birliği protokolü kapsamında tüm Türkiye'de olduğu gibi Sinop'ta da Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi'nin başlatıldığını söyledi.Projeye ayrıca Sinop İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Sinop Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hakan Şimşek, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı. - SİNOP